«Манчестер Юнайтед» нашёл усиление в «Норвиче»
Фланговый защитник «Норвич Сити» Макс Ааронс летом может пойти на повышение. В услугах 21-летнего англичанина заинтересован «Манчестер Юнайтед», информирует Daily Express.
Ааронс находится в личном шорт-листе главного тренера «красных дьяволов» Уле-Гуннар Сульшера. Норвежский специалист видит в Максе конкурента за место в стартовом составе Аарону Ван-Биссаки. При этом другой правый защитник «МЮ», Диогу Далот, будет выставлен на трансфер.
На Макса Ааронса претендует и лондонский «Тоттенхэм». Transfermarkt оценивает молодого латераля в € 20 млн. В нынешнем сезоне игрок провёл за «Норвич» 30 матчей, забил 1 мяч и отдал 3 результативные передачи. «МЮ» и ранее проявлял интерес к Ааронсу, но до официальных предложений дело не доходило.
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