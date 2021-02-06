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«Манчестер Юнайтед» нашёл усиление в «Норвиче»

«Манчестер Юнайтед» нашёл усиление в «Норвиче»
Футбол / Англия 0

Фланговый защитник «Норвич Сити» Макс Ааронс летом может пойти на повышение. В услугах 21-летнего англичанина заинтересован «Манчестер Юнайтед», информирует Daily Express.

Ааронс находится в личном шорт-листе главного тренера «красных дьяволов» Уле-Гуннар Сульшера. Норвежский специалист видит в Максе конкурента за место в стартовом составе Аарону Ван-Биссаки. При этом другой правый защитник «МЮ», Диогу Далот, будет выставлен на трансфер.

На Макса Ааронса претендует и лондонский «Тоттенхэм». Transfermarkt оценивает молодого латераля в € 20 млн. В нынешнем сезоне игрок провёл за «Норвич» 30 матчей, забил 1 мяч и отдал 3 результативные передачи. «МЮ» и ранее проявлял интерес к Ааронсу, но до официальных предложений дело не доходило.

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