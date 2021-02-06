Серхио Рамос перенесёт операцию
Защитник и капитан «Реала» Серхио Рамос в ближайшее время перенесёт операцию на колене, сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, игрок перенесёт артроскопию коленного сустава, чтобы избавиться от проблем с мениском, которые беспокоят Рамоса с первой части сезона. Ожидается, что защитник вернётся на поле не раньше апреля.
Рамос выступает за «Реал» с 2005 года. Сообщалось, что футболист отклонил предложение мадридского клуба о новом контракте. Главным претендентом на Рамоса является «Пари Сен-Жермен». В нынешнем сезоне Рамос принял участие в 14 матчах чемпионата Испании и забил 2 гола.
«Реал» в 20 встречах набрал 40 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2020/2021.
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