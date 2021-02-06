«Ливерпуль» нацелился на лидера «Лидс Юнайтед»

Фланговый нападающий «Лидс Юнайтед» Рафинья может пойти на повышение ближайшим летом. В услугах 24-летнего бразильского вингера заинтересован «Ливерпуль», сообщает Football Insider.

Рафинья впечатлил скаутов «Ливерпуля», и они продолжают следить за его выступлениями по сегодняшний день. Руководство мерсисайдского клуба видит в бразильце приоритетный вариант усиления атаки на следующий сезон.

В борьбе за право подписания Рафиньи «Ливерпулю» придётся конкурировать с другими топ-клубами АПЛ. Transfermarkt оценивает игрока в € 18 млн, но «Лидс», учитывая высокий спрос на игрока, планирует завысить его стоимость.

Рафинья пополнил состав «Лидса» в октябре 2020 года. С тех пор он провёл за команду 18 матчей, забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи.