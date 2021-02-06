Артета — о матче с «Астон Виллой»: мы были лучшей командой. Очень разочарован поражением

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал проигрыш «канониров» в матче 23-го тура АПЛ с «Астон Виллой» (0:1).
“Очень разочарован. Мы были лучшей командой, контролировали игру, но позволили им забить мяч в самом начале матча. У соперника было ещё три больших шанса забить нам. Затем, когда нам нужно было забить гол, мы не смогли отдать хороший последний пас, не смогли нанести хороший удар.
Они были прекрасны в своей штрафной, а именно так выигрываются такие встречи. Мы создали достаточно возможностей, но не смогли забить, поэтому проиграли.
Нельзя выигрывать матчи, если каждую неделю даёшь сопернику возможность в самом начале матча завладеть преимуществом в счёте. Плюс постоянные удаления. Четыре или пять раз в сезоне мы играли в меньшинстве. Например, с «Вулверхэмптоном» мы заслуживали победу в обоих матчах, но оба раза проиграли.
Красные карточки часто стоили нам побед. Сегодня мы поплатились за неправильные решения в начале матча. Независимо от того, что сделал сегодня судья, мы должны были выиграть матч с комфортным счётом", — цитирует испанского специалиста BBC.
Видео красивого спасения вратаря «Астон Виллы» в матче с «Арсеналом»
«Канониры» потерпели второе поражение подряд. В матче 22-го тура подопечные Микеля Артеты уступили «Вулверхэмптон Уондерерс» (1:2).
«Астон Вилла» в 21 матче набрала 35 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. Лондонский «Арсенал» (31) — на 10-м месте.
- 6 февраля 2021
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