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«Надо брать реванш». Жирков — об итогах жеребьёвки отбора ЧМ-2022

«Надо брать реванш». Жирков — об итогах жеребьёвки отбора ЧМ-2022
Футбол / РПЛ 0
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Полузащитник «Зенита» и сборной России Юрий Жирков прокомментировал итоги жеребьёвки отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

«Попали в группу со Словенией, Словакией и Хорватией. Надо брать реванш. Кстати, думаю, все эти сборные по сравнению с прежними временами стали сильнее, так что легких матчей точно не будет. Губочан вернулся в сборную? А ещё с Робертом Маком, Михой Мевлей встретимся. Все старые знакомые. И даже похожие триколоры у многих команд в группе», — приводит слова Жиркова пресс-служба «Зенита».

В декабре 2020 года состоялась жеребьёвка квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года, который пройдёт в Катаре. Сборная России попала в группу H. Соперниками России в этой группе будут Хорватия, Словакия, Словения, Кипр и Мальта.

Перед жеребьёвкой квалификационного турнира сборная России находилась в третьей корзине. До этого российская сборная была во второй корзине, но после серии неудач россияне потеряли это место.

Европейская часть отбора ЧМ-2022 пройдёт в традиционном формате группового этапа. Сформировано пять групп по шесть команд и пять групп по пять команд. Все команды в группе сыграют друг с другом дважды в формате дома и на выезде в период с марта по ноябрь 2021 года. 10 победителей групп выйдут непосредственно на ЧМ-2022, а 10 команд, занявшие вторые места, сыграют в плей-офф.

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