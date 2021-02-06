Жирков: если не возьмут на Евро-2020, сильно не расстроюсь

Полузащитник «Зенита» и сборной России Юрий Жирков высказался о своём возможном участии в предстоящем чемпионате Европы.



«Если сейчас не возьмут, сильно уже не расстроюсь. Но сборная есть сборная. Другое дело, что, если поеду, может оказаться тяжелее, чем если бы прошлым летом играли бы. Но загадывать не буду — давайте посмотрим, как всё окажется. Сыграть на Евро или лучше в отпуск съездить? И то и другое хорошо, но если отпуск, то либо в Калининград, либо в Тамбов — везде хорошо», — приводит слова Жиркова пресс-служба «Зенита».

Следующие встречи национальной команды намечены на март. 24 марта Россия сыграет с Мальтой в квалификации ЧМ-2022.



Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. На групповом этапе соревнований сборная России сыграет с Бельгией, Данией и Финляндией.