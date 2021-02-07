Рональд Куман: плотный график матчей убивает футболистов, это нужно прекратить

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман раскритиковал календарь.



«Это тяжело. Количество матчей, несколько турниров, ситуация с коронавирусом — всё усложняет ситуацию. Нужно общаться с футболистами, чтобы понимать, как они себя чувствуют. Иногда нужно давать кому-то отдохнуть, чтобы они могли подходить к матчам в хорошем состоянии.



Надеюсь, что когда-нибудь руководство УЕФА и Примеры задумается о количестве матчей и о том, как это влияет на игроков. Это ненормально. Конечно, у каждого тренера есть своё мнение о данной ситуации. Я думаю, что такой плотный график убивает футболистов, это нужно прекратить. Такой режим приводит к травмам. Так нельзя», — приводит слова Кумана Marca.

Матч 22-го тура Примеры «Бетис» — «Барселона» состоится сегодня, 7 февраля, на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье. Начало встречи — в 23:00 мск.