Антонио Рюдигер: руководству соцсетей нет дела до расистских оскорблений

Защитник «Челси» Антонио Рюдигер высказался о проявлениях расизма в социальных сетях.



«Люди должны оставаться людьми. Я ничего не говорил об этом, но и сам сталкивался с расистскими оскорблениями в соцсетях. Они были ужасающими. Это делает меня сильнее, ведь я знаю, кто я такой. Я могу посмотреть в зеркало и улыбнуться. Я знаю, что ничего не сделал. Для меня это не имеет значения. Тем не менее есть люди, которым подобные оскорбления могут нанести травму.



Это печально, но таково положение вещей. Важно знать, что ты есть. Мы не можем контролировать эмоции других. Я не хочу из контролировать. Они могут говорить всё, что захотят. Это больно, но в соцсетях есть возможность заблокировать тех, кто тебя оскорбляет. Я не знаком с тонкостями работы соцсетей. Конечно, они получают прибыль от того, что пользователи заводят аккаунты. Не думаю, что руководство соцсетей заботит что-то ещё. У денег есть сила, а остальное не имеет значения. Им нет дела до расистских оскорблений», — приводит слова Рюдигера Daily Mail.