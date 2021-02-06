Федун: Промес? Мяч на стороне «Аякса». «Спартак» все предложения сделал

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал возможный переход нападающего «Аякса» Квинси Промеса в стан красно-белых.



«Мяч на стороне «Аякса». Это всё, что пока могу сказать. Все предложения сделали. Несколько проблем возникло — вот они и тянут», — приводит слова Федуна Sport24.



Ранее в «Спартаке» подтвердили высокую вероятность возвращения Квинси Промеса, но позже в переговорном процессе возникли сложности. Московский клуб может заплатить за своего экс-футболиста € 7,5–10 млн.



Промес защищал цвета московского «Спартака» с 2014 по 2018 год. До перехода в стан красно-белых нидерландский футболист выступал за «Твенте», а после ухода из московского клуба защищал цвета «Севильи». С 2019 года Промес выступает за амстердамский клуб.

«Хватит показывать ерунду, где Промес?» Джикия — пресс-службе «Спартака»