Федун: Промес? Мяч на стороне «Аякса». «Спартак» все предложения сделал
Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал возможный переход нападающего «Аякса» Квинси Промеса в стан красно-белых.
«Мяч на стороне «Аякса». Это всё, что пока могу сказать. Все предложения сделали. Несколько проблем возникло — вот они и тянут», — приводит слова Федуна Sport24.
Ранее в «Спартаке» подтвердили высокую вероятность возвращения Квинси Промеса, но позже в переговорном процессе возникли сложности. Московский клуб может заплатить за своего экс-футболиста € 7,5–10 млн.
Промес защищал цвета московского «Спартака» с 2014 по 2018 год. До перехода в стан красно-белых нидерландский футболист выступал за «Твенте», а после ухода из московского клуба защищал цвета «Севильи». С 2019 года Промес выступает за амстердамский клуб.
«Хватит показывать ерунду, где Промес?» Джикия — пресс-службе «Спартака»
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