«Урал» показал голы Погребняка и Гаджимурадова в видеообзоре товарищеского матча

Пресс-служба «Урала» выложила видео обзора товарищеского матча с Рижской футбольной школой (2:2).

Видео можно посмотреть на YouTube-канале екатеринбургского клуба.

В составе «Урала» голы во встрече с Рижской футбольной школой забили Рамазан Гаджимурадов и Павел Погребняк (с пенальти).



«Урал» в 19 матчах набрал 21 очко и занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021. Лидером соревнований является «Зенит» (41). В тройку лидеров турнира входят московские команды ЦСКА (37) и «Спартак» (35). В первом матче после перерыва «Урал» сыграет с «Уфой». Встреча 1/8 финала Кубка России состоится 20 февраля.

Ранее пресс-служба «Урала» подшутила над арбитром встречи, который показал руками прямоугольник, обозначающий жест VAR.