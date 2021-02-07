Спортивный директор «Аякса» имеет шансы занять аналогичный пост в «Барселоне»
Бывший полузащитник «Барселоны» Марк Овермарс, ныне занимающий пост спортивного директора «Аякса», по окончании сезона покинет пост, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на De Telegraaf.
По информации источника, 47-летний футбольный функционер имеет шансы занять аналогичную должность в каталонском клубе. Отмечается, что наряду с «Барселоной» (он играл там с 2000 по 2004 год) Марк не против вернуться и в лондонский «Арсенал», за который выступал до переезда в стан сине-гранатовых (1997–2000).
Сообщается, что Овермарс может занять пост спортивного директора «Барселоны», если президентом клуба станет Жоан Лапорта или Тони Фрейша. Виктор Фонт уже сказал, что его кандидатура на эту должность — Йорди Круифф.
Рональд Куман: плотный график матчей убивает футболистов, это нужно прекратить
Рекомендуем вам
- 7 февраля 2021
-
12:08
-
12:00
-
11:55
-
11:45
-
11:43
-
11:41
-
10:47
-
10:41
-
10:27
-
10:23
-
10:06
-
10:02
-
09:56
-
09:52
-
09:43
-
09:43
-
09:30
-
09:28
-
09:15
-
09:13
-
07:47
-
06:16
-
04:33
-
04:11
-
02:57
-
02:37
-
01:59
-
01:00
-
00:57
-
00:56
-
00:36
-
00:10
-
00:03
- 6 февраля 2021
-
23:44
-
23:36
Партнерский контент
Рекомендуем вам