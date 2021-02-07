Спортивный директор «Аякса» имеет шансы занять аналогичный пост в «Барселоне»

Бывший полузащитник «Барселоны» Марк Овермарс, ныне занимающий пост спортивного директора «Аякса», по окончании сезона покинет пост, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на De Telegraaf.

По информации источника, 47-летний футбольный функционер имеет шансы занять аналогичную должность в каталонском клубе. Отмечается, что наряду с «Барселоной» (он играл там с 2000 по 2004 год) Марк не против вернуться и в лондонский «Арсенал», за который выступал до переезда в стан сине-гранатовых (1997–2000).

Сообщается, что Овермарс может занять пост спортивного директора «Барселоны», если президентом клуба станет Жоан Лапорта или Тони Фрейша. Виктор Фонт уже сказал, что его кандидатура на эту должность — Йорди Круифф.