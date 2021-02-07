Александр Соболев получил сильный удар в колено и не смог продолжить матч с «Ригой». Фото

Нападающий «Спартака» Александр Соболев получил травму в товарищеском матче с «Ригой».

Форвард столкнулся с игроком соперника и получил сильный удар в колено. Соболев не смог продолжить матч и покинул поле хромая, в сопровождении медиков. Степень травмы пока неизвестна, однако комментаторы трансляции сказали, что всё выглядит очень серьёзно. Тренерский штаб красно-белых 10 минут не проводил замену, москвичи играли в меньшинстве. Затем вместо Александра на поле вышел Эсекьель Понсе.

Напомним, в ноябре 2020 года Соболев перенёс операцию на колене. Соболев перешёл в «Спартак» из «Крыльев Советов» в январе 2020 года, подписав арендное соглашение. 1 июля красно-белые выкупили права на нападающего за € 4,5 млн.