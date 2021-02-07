Полузащитник «Стабека» Бохинен вылетел на медосмотр для ЦСКА

Полузащитник норвежского «Стабека» Эмиль Бохинен согласился перейти в московский ЦСКА, сообщает сайт TV2.
По информации источника, хавбек вылетел на медосмотр в Мюнхен, после этого Бохинен подпишет контракт с «армейцами» и присоединится к команде на сборе в испанском Кампоаморе.
Сообщалось, что сделка полностью согласована на клубном уровне. Представители «Стабека» уже подтверждали переговоры с ЦСКА по Бохинену. При этом игрок отказался комментировать потенциальный переезд в Россию. Сделка оценивается в сумму € 1–1,5 млн.
Бохинен — воспитанник «Стабека». Дебютировал за клуб в 2015 году. С тех пор провёл 92 встречи в профессиональном футболе. Забил 11 мячей и отдал 10 результативных передач. Контракт игрока со «Стабеком» рассчитан до лета 2022 года.
- 7 февраля 2021
-
16:30
-
16:25
-
16:23
-
16:16
-
16:12
-
16:06
-
16:02
-
16:00
-
15:47
-
15:38
-
15:31
-
15:24
-
15:15
-
14:44
-
14:37
-
14:33
-
14:24
-
14:16
-
13:56
-
13:43
-
13:23
-
13:23
-
12:58
-
12:58
-
12:45
-
12:08
-
12:00
-
11:55
-
11:45
-
11:43
-
11:41
-
10:47
-
10:41
-
10:27
-
10:23