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Полузащитник «Стабека» Бохинен вылетел на медосмотр для ЦСКА

Полузащитник «Стабека» Бохинен вылетел на медосмотр для ЦСКА
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник норвежского «Стабека» Эмиль Бохинен согласился перейти в московский ЦСКА, сообщает сайт TV2.

По информации источника, хавбек вылетел на медосмотр в Мюнхен, после этого Бохинен подпишет контракт с «армейцами» и присоединится к команде на сборе в испанском Кампоаморе.

Сообщалось, что сделка полностью согласована на клубном уровне. Представители «Стабека» уже подтверждали переговоры с ЦСКА по Бохинену. При этом игрок отказался комментировать потенциальный переезд в Россию. Сделка оценивается в сумму € 1–1,5 млн.

Бохинен — воспитанник «Стабека». Дебютировал за клуб в 2015 году. С тех пор провёл 92 встречи в профессиональном футболе. Забил 11 мячей и отдал 10 результативных передач. Контракт игрока со «Стабеком» рассчитан до лета 2022 года.

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