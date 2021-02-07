Александр Соболев избежал серьёзного повреждения в матче с «Ригой»

Комментатор трансляции товарищеского матча «Спартак» — «Рига» Роман Гутцайт рассказал, что нападающий красно-белых Александр Соболев, получивший болезненный удар в этой встрече, избежал серьёзной травмы.

«В перерыве спросил у него, как самочувствие. Александр ответил, что всё нормально, ничего серьёзного не произошло», — сказал Гутцайт.

Соболев не смог продолжить матч и покинул поле хромая, в сопровождении медиков. Тренерский штаб красно-белых 10 минут не проводил замену, москвичи играли в меньшинстве. Затем вместо Александра на поле вышел Эсекьель Понсе.



Напомним, в ноябре 2020 года Соболев перенёс операцию на колене. Соболев перешёл в «Спартак» из «Крыльев Советов» в январе 2020 года, подписав арендное соглашение. 1 июля красно-белые выкупили права на нападающего за € 4,5 млн.