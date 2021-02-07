Жозе Моуринью прокомментировал победу «Тоттенхэма» в матче с «Вест Бромвич Альбион»

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью прокомментировал победу «шпор» в матче 23-го тура АПЛ с «Вест Бромвич Альбион» (2:0).



«Сегодня мне понравилось отношение игроков, их усилия, дерзость и желание показать всем, что они играют сообща и как сильно они переживают из-за плохих результатов в последнее время. Они жаждали победить. Это самое важное. В первом тайме мы доминировали и могли завершить игру досрочно.



В перерыве у нас была уверенность в своих силах, я говорил с игроками всего одну минуту. Было видно, что мы движемся в правильном направлении.



Гарри Кейн – особенный игрок для истории „Тоттенхэма“. Он побьёт все возможные рекорды. Сегодня у нас были очень хорошие индивидуальные выступления. Не только у Кейна.



В конце сезона мы окажемся там, где заслуживаем находиться. Не буду ничего загадывать», — цитирует португальского специалиста BBC.

Видео гола Гарри Кейна в матче с «Вест Бромвичем»

«Шпоры» прервали трёхматчевую серию проигрышей в АПЛ. В 20-м туре подопечные Жозе Моуринью дома проиграли «Ливерпулю» (1:3), в 21-м в гостях — «Брайтон энд Хоув Альбион» (0:1), в 22-м туре — «Челси» (0:1).



«Тоттенхэм Хотспур» в 22 матчах набрал 36 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Вест Бромвич» (12) — на предпоследнем, 19-м месте.