Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Режим Супер Сайяна активирован». Пресс-служба «Монако» — о дубле Головина

«Режим Супер Сайяна активирован». Пресс-служба «Монако» — о дубле Головина
Футбол / Франция 0
Аудио-версия:

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин оформил дубль в матче 24-го тура французской Лиги 1 с «Нимом». Головин забил гол на 3-й минуте с передачи Фоде Балло-Туре. Спустя 10 минут он снова отправил мяч в ворота «Нима», и вновь ему ассистировал Балло-Туре. Пресс-служба монегасков отреагировала на дубль россиянина тематическим постом в «Твиттере».

«Режим Супер Сайяна активирован», — так охарактеризовала пресс-служба «Монако» дубль россиянина.

Супер Сайяны — герои японских комиксов и аниме-сериалов, могущественные инопланетяне со сверхспособностями организма.

Александр Головин перешёл в «Монако» из московского ЦСКА в июле 2018 года. Сумма его трансфера составила € 30 млн. Контракт был подписан сроком на пять лет. В нынешнем сезоне россиянин провёл 8 матчей в Лиге 1 и забил 1 гол.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021