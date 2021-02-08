«ПСЖ» переиграл «Марсель», но остался на третьем месте

В матче 24-го тура французской Лиги 1 «Марсель» принял на своём поле «Пари Сен-Жермен». Встреча проходила на стадионе «Велодром» и завершилась со счётом 0:2.
По ходу матча расстановка сил на поле была примерно равна. Где-то «ПСЖ» был удачливее, а где-то в его пользу говорил более высокий класс исполнителей. Так, уже на 9-й минуте Килиан Мбаппе быстрым голом вывел парижан вперёд. Преимущество на 24-й минуте удвоил Мауро Икарди, который забил гол затылком. Во втором тайме игра была спокойной и не особо событийной. На поле появился Неймар, но никаких дивидендов «ПСЖ» это не принесло. Впрочем, подопечные Маурисио Почеттино и без этого одержали победу.
«ПСЖ», набрав 51 очко в 24 матчах, занимает 3-е место в турнирной таблице Лиги 1. На одно очко «парижан» опережает «Лион», на три — «Лилль». «Марсель» занимает 9-е место, набрав 33 очка в 22 матчах.
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