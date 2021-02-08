Полузащитник «ПСЖ» Верратти: конечно, я хотел бы сыграть с Месси

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Марко Верратти прокомментировал возможный трансфер форварда «Барселоны» Лионеля Месси в стан парижан.

«Конечно, я хотел бы сыграть с Месси. Иметь его в команде было бы чем-то великолепным, это ещё одна вещь, которую футбол может дать мне. Я бы отдал мяч Неймару и Месси и остался бы, чтобы немного за ними понаблюдать», — приводит слова Верратти Goal.

Соглашение Месси с «Барселоной» действует до 30 июня 2021 года. Прошлым летом аргентинский форвард предпринял попытку уйти из каталонского клуба, однако в итоге решил остаться. Основными претендентами на 33-летнего игрока считаются «Манчестер Сити» и «ПСЖ».

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Месси принял участие в 19 матчах, забив 13 голов и сделав 2 результативные передачи.