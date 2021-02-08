Александр Головин прокомментировал свой первый хет-трик за «Монако»

Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал свой первый хет-трик в составе монегасков. 24-летний российский футболист принёс «Монако» победу в матче 24-го тура французской Лиги 1 с «Нимом» со счётом 4:3, оформив хет-трик и отдав голевой пас.
«Думаю, много говорить сейчас не нужно. Конечно, очень рад такому матчу. Хочется поблагодарить всех, кто поддерживал и поддерживает меня. Это важно. Понимаю, что получился яркий и запоминающийся матч, но не надо переоценивать его значение. Это только одна игра. Нам нужно много работать, прогрессировать и устранять те ошибки, которые были. В общем, есть к чему стремиться», — сказал Головин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Ранее хет-трик Головина прокомментировал его бывший наставник в ЦСКА и сборной России, а ныне главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий.
- 8 февраля 2021
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