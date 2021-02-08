«Аль-Ахли» — «Бавария»: онлайн-трансляция матча начнётся в 21:00

Сегодня, 8 февраля, состоится матч 1/2 финала клубного чемпионата мира «Аль-Ахли» — «Бавария». Встреча пройдёт на стадионе «Ахмед бин Али» в Аль-Райане (Катар). Начало — в 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Аль-Ахли» — «Бавария».



В 1/4 финала клубного чемпионата мира египетский клуб «Аль-Ахли» обыграл «Аль-Духаиль» (Катар). Встреча прошла 4 февраля на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне и завершилась победой «Аль-Ахли» со счётом 1:0.



Победитель этого противостояния сыграет в финале клубного чемпионата мира с мексиканским клубом «УАНЛ Тигрес». Встреча состоится 11 февраля. Начало матча — в 21:00 мск. В матче за 3-е место проигравший встретится с «Палмейрасом».