«Аль-Ахли» — «Бавария»: онлайн-трансляция матча начнётся в 21:00
Сегодня, 8 февраля, состоится матч 1/2 финала клубного чемпионата мира «Аль-Ахли» — «Бавария». Встреча пройдёт на стадионе «Ахмед бин Али» в Аль-Райане (Катар). Начало — в 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Аль-Ахли» — «Бавария».
В 1/4 финала клубного чемпионата мира египетский клуб «Аль-Ахли» обыграл «Аль-Духаиль» (Катар). Встреча прошла 4 февраля на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне и завершилась победой «Аль-Ахли» со счётом 1:0.
Победитель этого противостояния сыграет в финале клубного чемпионата мира с мексиканским клубом «УАНЛ Тигрес». Встреча состоится 11 февраля. Начало матча — в 21:00 мск. В матче за 3-е место проигравший встретится с «Палмейрасом».
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