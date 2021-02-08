Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Юрист «Милана» — об Ибрагимовиче: абсурдно считать расистом того, кто жил почти в гетто

Юрист «Милана» — об Ибрагимовиче: абсурдно считать расистом того, кто жил почти в гетто
Футбол / Италия 0
Аудио-версия:

Юрист «Милана» Леандро Кантамесса высказался о стычке между форвардом миланцев Златаном Ибрагимовичем и нападающим «Интера» Ромелу Лукаку.

«Проявлений расизма со стороны Ибрагимовича не было. Абсурдно считать расистом того, кто жил практически в гетто. Я лично не знаком с Лукаку, но мой студент Кикко Капеллини, который теперь является юристом в „Интере“, всегда говорил мне, что Ромелу — очень умный парень», — приводит слова Кантамессы Corriere dello Sport.

Напомним, в концовке первого тайма матча Кубка Италии защитник «Милана» Алессио Романьоли сфолил на Лукаку, что вызвало недовольство бельгийца. Ибрагимович присоединился к спору. Швед сказал Лукаку: «Иди и занимайся своим вуду-дерьмом, маленький осёл». На это Лукаку ответил: «Хочешь поговорить о моей матери? Сукин сын». Арбитр показал обоим игрокам жёлтую карточку.

Ибрагимовичу не будут предъявляться обвинения в расистском оскорблении Лукаку
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021