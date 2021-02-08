«Челси» установил высокий ценник на полузащитника Росса Баркли

«Челси» установил ценник на полузащитника Росса Баркли, находящегося в сезоне-2020/2021 в аренде в «Астон Вилле».
По сообщениям 90min.com, руководство синих хочет выручить с продажи 27-летнего англичанина более € 45 млн. Полузащитником активно интересуется «Астон Вилла», арендовавшая его на сезон-2020/2021. Главный тренер бирмингемцев Дин Смит нашёл оптимальное сочетание в полузащите «Виллы» и видит Баркли одним из важнейших игроков команды.
В нынешнем сезоне АПЛ 27-летний полузащитник провёл 14 матчей, забил три мяча и отдал одну голевую передачу.
Росс Баркли является воспитанником «Эвертона». В январе 2018 года он перешёл в «Челси», заплативший «ирискам» за трансфер полузащитника € 16,8 млн. За синих Баркли провёл 86 матчей, забил 11 голов и отдал 11 результативных передач.
Портал Transfermarkt оценивает Баркли в € 21,5 млн.
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