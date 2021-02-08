Пирло: «Ювентус» обязан обыграть «Интер» и выйти в финал Кубка Италии
Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло оценил важность ответного полуфинального матча Кубка Италии с миланским «Интером».
«Мы должны отдаваться за «Ювентус», как делаем это в последних матчах. Нас ожидает второй раунд большого испытания. Мы обязаны обыграть «Интер» и выйти в финал. Это будет настоящая битва, поэтому будем играть так, словно счёт первого матча 0:0. Нельзя зацикливаться на результате первой встречи. Ответный матч будет похож на финал, потому что победа в нём очень важна, не можем дать ей ускользнуть», — приводит слова Пирло La Gazzetta dello Sport.
Напомним, первый полуфинальный матч Кубка Италии «Интера» и «Ювентуса» завершился со счётом 1:2 в пользу туринцев. Дубль на свой счёт записал Криштиану Роналду.
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