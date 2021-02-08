Эден Азар: надеюсь, смогу играть ещё как минимум пять или шесть лет
Нападающий «Реала» и сборной Бельгии Эден Азар сообщил, что не планирует завершать карьеру в ближайшее время.
«Я хочу играть в футбол как можно дольше и всегда стараюсь получать удовольствие от игры. Когда речь заходит о завершении карьеры, я думаю о достижениях, но сейчас мой приоритет — хорошо играть и получать удовольствие. Я не думаю о том, какими будут несколько следующих лет. Мне только исполнилось 30 лет, так что физически я пока чувствую себя хорошо. Надеюсь, смогу играть ещё как минимум пять или шесть лет», — приводит слова Азара Goal.com со ссылкой на On the Front Foot.
Ранее у Азара была диагностирована мышечная травма бедра. Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан сообщил, что форвард вернётся на после через 2-3 недели.
Эден Азар: моим травмам нужно время, чтобы зажить
Рекомендуем вам
- 9 февраля 2021
-
00:34
-
00:27
-
00:21
-
00:12
-
00:03
- 8 февраля 2021
-
23:56
-
23:37
-
23:35
-
23:18
-
23:15
-
23:12
-
22:53
-
22:44
-
22:38
-
22:26
-
22:23
-
22:05
-
22:01
-
21:58
-
21:46
-
21:38
-
21:36
-
21:35
-
21:26
-
21:06
-
21:01
-
20:57
-
20:39
-
20:34
-
20:24
-
20:24
-
20:20
-
20:09
-
20:00
-
19:57
Партнерский контент
Рекомендуем вам