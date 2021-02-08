Эден Азар: надеюсь, смогу играть ещё как минимум пять или шесть лет

Нападающий «Реала» и сборной Бельгии Эден Азар сообщил, что не планирует завершать карьеру в ближайшее время.



«Я хочу играть в футбол как можно дольше и всегда стараюсь получать удовольствие от игры. Когда речь заходит о завершении карьеры, я думаю о достижениях, но сейчас мой приоритет — хорошо играть и получать удовольствие. Я не думаю о том, какими будут несколько следующих лет. Мне только исполнилось 30 лет, так что физически я пока чувствую себя хорошо. Надеюсь, смогу играть ещё как минимум пять или шесть лет», — приводит слова Азара Goal.com со ссылкой на On the Front Foot.



Ранее у Азара была диагностирована мышечная травма бедра. Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан сообщил, что форвард вернётся на после через 2-3 недели.

Эден Азар: моим травмам нужно время, чтобы зажить