Рафаэль Варан может покинуть «Реал» ближайшим летом. Основные претенденты – «ПСЖ» и «МЮ»

Руководство мадридского «Реала» обеспокоено ситуацией с продлением контракта 27-летнего французского защитника «сливочных» Рафаэля Варана, сообщает Football Espana со ссылкой на Marca.
В последних играх Варан играл ключевую роль в обороне «Реала», однако боссов «Реала» настораживает факт отсутствия продвижения в переговорах по новому контракту с футболистом. Напомним, что соглашение истекает по окончании сезона-2021/2022.
Как утверждает источник, в случае, если положительная динамика в переговорах так и не будет намечена, то уже ближайшим летом «Реал» постарается продать игрока. Основные претенденты – французский «Пари Сен-Жермен» и английский «Манчестер Юнайтед». Отмечается, что «Реал» рассчитывает получить за игрока сумму в размере € 71 млн, но будет открыт для предложений, начиная с отметки в € 50 млн.
Напомним, что Рафаэль Варан стал игроком «Реала» летом 2011 года, перейдя из французского «Ланса» за € 10 млн.
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