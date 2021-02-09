Андер Эррера: Месси, Неймар и Мбаппе в «ПСЖ»? Я так не думаю

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Андер Эррера ответил на вопрос о возможном переходе нападающего «Барселоны» Лионеля Месси в стан парижан, а также поделился мнением о будущих встречах в 1/8 финала Лиги чемпионов с каталонцами.
«Не думаю, что мы фавориты в матчах с «Барселоной». У них есть Месси, поэтому я бы сказал, что шансы 50 на 50. Лео — лучший игрок, которого я когда-либо видел. Неймар — прирождённый лидер. Килиан очень молод. Он будет одним из лучших, не стоит сейчас слишком давить на это.
Месси, Неймар и Мбаппе вместе? Я не знаю, как будет работать в таком случае финансовый фэйр-плей, но я так не думаю. Я уважаю «Барселону», их тренера и Месси, поэтому я не собираюсь вдаваться в эти подробности», — цитирует Эрреру Get Spanish Football News со ссылкой на El Larguero.
- 9 февраля 2021
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