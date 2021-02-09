«Ахмат» просматривает защитника «Анжи»

Защитник «Анжи» Магомеднаби Ягьяев отправился на сбор «Ахмата» в Турции. Об этом сообщает пресс-служба махачкалинской команды.



Команда из Грозного будет готовиться к возобновлению сезона в Турции до 20 февраля. Ягьяев уже присоединился к команде и приступил к тренировочному процессу.

21-летний Магомеднаби Ягьяев является воспитанником «Анжи». Родился в Каспийске. В нынешнем сезоне Профессиональной футбольной лиги провёл 14 матчей и забил шесть голов (пять — с пенальти). Футболист во время этих встреч также получил одну жёлтую и одну красную карточки. В минувшем сезоне Ягьяев вышел на поле в 18 матчах ПФЛ и забил один гол.

«Ахмат» по итогам 19 туров Российской Премьер-Лиги набрал 26 очков и находится на 10-м месте в турнирной таблице.