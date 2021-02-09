Валерий Карпин — о сборах: своего максимума ещё никто в «Ростове» не достиг

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал о процессе подготовки команды ко второй части сезона РПЛ.
«Сейчас кто-то готов сыграть больше 45 минут, кто-то ещё нет. Многие тренировались утром, в день игры. Все переносят нагрузки по-разному. Главная цель – подвести состояние игроков к общему знаменателю. Бегать 90 минут в одном темпе – да, они готовы. Но футбол – это не марафон, здесь высокая интенсивность, много рывков и спринтов, над этим надо ещё работать. Любой человек по-разному переносит нагрузки, поэтому сейчас не надо рассуждать и оценивать состояние футболистов и их игру в контрольных матчах. Своего максимума, естественно, ещё никто не достиг.
Матч Кубка России? Мы готовимся ко второй части сезона, а не к отдельной игре. Подготовка к этому матчу начнётся после 14 числа, когда мы сыграем с «Локомотивом». Очень надеемся, что увидим на стадионе много болельщиков нашей команды», — цитирует Карпина пресс-служба клуба.
- 9 февраля 2021
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