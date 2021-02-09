Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Валерий Карпин — о сборах: своего максимума ещё никто в «Ростове» не достиг

Валерий Карпин — о сборах: своего максимума ещё никто в «Ростове» не достиг
Футбол / РПЛ 0
Аудио-версия:

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал о процессе подготовки команды ко второй части сезона РПЛ.

«Сейчас кто-то готов сыграть больше 45 минут, кто-то ещё нет. Многие тренировались утром, в день игры. Все переносят нагрузки по-разному. Главная цель – подвести состояние игроков к общему знаменателю. Бегать 90 минут в одном темпе – да, они готовы. Но футбол – это не марафон, здесь высокая интенсивность, много рывков и спринтов, над этим надо ещё работать. Любой человек по-разному переносит нагрузки, поэтому сейчас не надо рассуждать и оценивать состояние футболистов и их игру в контрольных матчах. Своего максимума, естественно, ещё никто не достиг.

Матч Кубка России? Мы готовимся ко второй части сезона, а не к отдельной игре. Подготовка к этому матчу начнётся после 14 числа, когда мы сыграем с «Локомотивом». Очень надеемся, что увидим на стадионе много болельщиков нашей команды», — цитирует Карпина пресс-служба клуба.

Видеообзор разгромной победы «Ростова» в матче с тбилисским «Локомотивом»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021