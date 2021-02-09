21-летний форвард Тринкао купил спорт-кар за € 250 тыс. после первого гола за «Барселону»

Молодой нападающий «Барселоны» Франциско Тринкао приобрёл эксклюзивный спорт-кар Lamborghini Huracan EVO. Стоимость автомобиля в минимальной комплектации начинается от € 250 тыс. (22 млн рублей). О доставке машины 21-летнему футболисту каталонского клуба сообщил автодилер JM Automoción в своём «инстаграме».

«Совершенно особая доставка захватывающего Lamborghini Huracan EVO игроку «Барселоны» Тринкао. Наслаждайся и большое спасибо за доверие!» — написали представители компании Automoción.

Напомним, несколькими днями ранее Тринкао забил победный гол «Барселоны» на последних минутах матча 22-го тура испанской Примеры с «Бетисом» (3:2). Это первый забитый мяч молодого португальца в составе основной команды сине-гранатовых.