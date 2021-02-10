Семак рассказал, кто в «Зените» принимает решения о трансферах

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, как в структуре сине-бело-голубых проходит процесс выбора новых футболистов и утверждения трансферов.

«В этом процессе участвует большое количество людей: спортивный директор, селекционная служба, тренерский штаб. Просматриваем некоторых кандидатов, формируем лист, которые учитывает определённую статистику, позиции и сколько нужно игроков. Далее это идёт на совет директоров, где и принимается решение: нужен ли нам тот или иной игрок», — сказал Семак в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Маркову.

Напомним, одним из последних трансферов «Зенита» стало приобретение бразильского полузащитника Вендела, который, по словам Семака, уже адаптировался к новому клубу и чемпионату России в целом.