Семак рассказал, кто в «Зените» принимает решения о трансферах

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, как в структуре сине-бело-голубых проходит процесс выбора новых футболистов и утверждения трансферов.
«В этом процессе участвует большое количество людей: спортивный директор, селекционная служба, тренерский штаб. Просматриваем некоторых кандидатов, формируем лист, которые учитывает определённую статистику, позиции и сколько нужно игроков. Далее это идёт на совет директоров, где и принимается решение: нужен ли нам тот или иной игрок», — сказал Семак в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Маркову.
Напомним, одним из последних трансферов «Зенита» стало приобретение бразильского полузащитника Вендела, который, по словам Семака, уже адаптировался к новому клубу и чемпионату России в целом.
- 10 февраля 2021
-
10:01
-
10:00
-
09:55
-
09:40
-
09:40
-
09:20
-
09:10
-
09:00
-
08:30
-
07:36
-
06:54
-
06:36
-
04:59
-
04:05
-
03:22
-
02:46
-
02:18
-
01:08
-
00:55
-
00:39
-
00:30
-
00:17
-
00:10
- 9 февраля 2021
-
23:40
-
23:36
-
23:14
-
23:08
-
22:24
-
22:12
-
22:06
-
21:54
-
21:39
-
21:25
-
21:24
-
21:07