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«Ювентус» — «Интер». Видеообзор скандального полуфинального матча Кубка Италии

«Ювентус» — «Интер». Видеообзор скандального полуфинального матча Кубка Италии
Футбол / Италия 0
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В ответном матче 1/2 финала Кубка Италии «Ювентус» принимал миланский «Интер». Встреча прошла на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине и завершилась ничьей со счётом 0:0.

Первый полуфинальный матч между «Интером» и «Ювентусом» состоялся неделю назад, 2 февраля, в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца». Победу одержали «бьянконери» — 2:1. На гол аргентинского нападающего «нерадзурри» Лаутаро Мартинеса дублем ответил португальский форвард Криштиану Роналду.

Ранее сообщалось, что после матча президент «Ювентуса» Андреа Аньелли оскорбил наставника «Интера» Антонио Конте. Позже сообщалось, что Конте во время матча показал Аньелли средний палец.

«Ювентус» — «Интер». Видеообзор.

Таким образом, туринский «Ювентус» вышел в финал Кубка Италии. В финальном матче подопечные Андреа Пирло сыграют с победителем пары «Наполи» — «Аталанта». Первая встреча неаполитанцев с командой из Бергамо завершилась ничьей — 0:0. Ответный матч пройдёт сегодня, 10 февраля.

Антонио Конте показал средний палец президенту «Ювентуса» во время матча Кубка Италии
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