Агент Степанов: для второго круга РПЛ Бохинен не лучшая кандидатура для ЦСКА

Футбольный агент Андрей Степанов прокомментировал возможный переход полузащитника «Стабека» Эмиля Бохинена в ЦСКА.



«Моё мнение немножко расходится с мнением ЦСКА. По мне, Эмиль скорее не опорный, а центральный полузащитник, а «армейцам» сейчас, мне кажется, требовался ярко выраженный опорник. Хотя, возможно, ЦСКА будет использовать Бохинена именно в опорной зоне. У него есть всё, чтобы заиграть в этом клубе, но для ЦСКА, наверное, было бы правильнее взять более зрелого игрока, который мгновенно добавил бы качества в командной игре. Всё-таки команда борется за чемпионство.



У Бохинена, уверен, будет этап адаптации. Переход из норвежской лиги в российскую потребует определенного времени. К тому же предсезонные сборы уже практически закончились. В долгосрочной перспективе это классный трансфер, а для второго круга этого чемпионата Бохинен не лучшая кандидатура. Другие игроки, фигурировавшие в прессе, больше помогли бы ЦСКА», — цитирует Степанова «Матч ТВ».

Агент: ЦСКА интересовался Мевлей. Но нам объяснили — такой переход из «Зенита» невозможен