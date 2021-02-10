«Ростов» сыграет с московским «Локомотивом» на сборе в Испании

«Ростов» определился с программой товарищеских матчей на второй зимний сбор, который проходит в Испании. 11 февраля коллектив сыграет с клубом «Атлетико Санлукеньо», а 14 февраля закроет подготовку к возобновлению чемпионата Российской Премьер-Лиги встречей с московским «Локомотивом», сообщает пресс-служба коллектива.



По итогам 19 туров РПЛ «Ростов» набрал 32 очка и занимает пятое место в турнирной таблице. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (41). В тройку лидеров турнира входят ЦСКА (37) и «Спартак» (35). «Локомотив» в 19 турах набрал 28 очков и занимает восьмое место в таблице РПЛ. От зоны еврокубков команду Марко Николича отделяют 5 очков.



«Ростов» проведёт первый официальный матч в 2021 году 21 февраля в 1/8 финала Кубка России с «Ахматом». «Ростов» дважды встречался с «Ахматом» в Российской Премьер-Лиге нынешнего сезона. Оба раза подопечные Карпина одержали победу (3:0 дома и 1:0 на выезде).

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