«Коринтианс» намерен арендовать Педро Рошу у «Спартака»

Нападающий московского «Спартака» Педро Роша, в настоящее время находящийся на сборах с командой, может вновь вернуться на родину, в Бразилию.
Как сообщает Lance, в услугах 26-летнего футболиста заинтересован «Коринтианс». В клубе хорошо знакомы со способностями Педро по его предыдущим выступлениям за другие бразильские команды и намерены взять его в аренду. Проблемой может стать финансовый аспект сделки — «Коринтианс» не готов платить Роше столько же, сколько он зарабатывает в «Спартаке».
2020 год Педро провёл на правах аренды во «Фламенго». В прошлом сезоне нападающий принял участие в 5 матчах в бразильской Серии А и отдал одну результативную передачу. В Кубке Либертадорес на поле не выходил.
Роша перешёл в «Спартак» из «Гремио» в 2017 году. Клуб заплатил за игрока € 12 млн. За красно-белых форвард провёл всего 19 матчей, забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи.
- 10 февраля 2021
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