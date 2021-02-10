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«Тамбов» возобновил подготовку к весенней части сезона Российской Премьер-Лиги

«Тамбов» возобновил подготовку к весенней части сезона Российской Премьер-Лиги
Футбол / РПЛ 0
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Футбольный клуб «Тамбов» возобновил подготовку к весенней части сезона Российской Премьер-Лиги. Подопечные Сергея Первушина вновь проводят учебно-тренировочный сбор в городе Крымске Краснодарского края.

В расположение команды прибыли следующие футболисты:

Голкиперы: Сергей Рыжиков, Никита Чагров, Виталий Сычёв.
Защитники: Никита Чичерин, Виталий Шахов, Зураб Гигашвили.
Полузащитники: Павел Карасёв, Владимир Кабахидзе, Антон Килин, Николас Лоуренс Анвон.
Нападающие: Дмитрий Меренчуков, Артём Архипов.

Кроме того с командой тренируется большая группа просмотровых футболистов, более подробная информация о которых появится по мере подписания с ними трудовых соглашений, сообщает пресс-служба «Тамбова».

В Крымске «Тамбов» пробудет вплоть до кубковой игры с «Локомотивом». Здесь у команды уже запланированы несколько контрольных поединков. Ближайший — 12 февраля со «Строгино».

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