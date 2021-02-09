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Арбитражный суд оставил без движения заявление «Тамбова» о банкротстве

Арбитражный суд оставил без движения заявление «Тамбова» о банкротстве
Футбол / РПЛ 0
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Арбитражный суд Тамбовской области вынес определение по заявлению о банкротстве футбольного клуба «Тамбов». Об этом информирует официальный сайт электронной картотеки арбитражных дел.

Согласно определению, опубликованному вчера, 8 февраля, заявлению о признании «Тамбова» банкротом присвоен статус «оставлено без движения» до 4 марта 2021 года.

Напомним, что 5 февраля футбольный клуб «Тамбов» подал иск о банкротстве. Сумма исковых требований — 322 449 677,52 руб.

Позже глава РПЛ Сергей Прядкин заявил, что «Тамбов» может досрочно получить от лиги порядка 51 млн рублей за сезон-2020/2021. На данный момент клуб имеет на балансе около 120 млн рублей. Также Прядкин заявил, что «Тамбов» будет жить и для этого предпринимаются все необходимые меры.

В «Тамбове» допустили, что клуб может отозвать иск о банкротстве
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