Боатенг улетел в Германию перед финалом клубного ЧМ. Его бывшая девушка найдена мёртвой
Защитник «Баварии» Жером Боатенг покинул расположение немецкой команды и не сыграет в финальном матче клубного чемпионата мира с «УАНЛ Тигрес», сообщает пресс-служба мюнхенцев на странице в «Твиттере». Отъезд Боатенга связан с личными причинами.
Как сообщает Bild, вчера, 9 февраля, Касия Ленхардт, бывшая девушка защитника «Баварии», была найдена мёртвой в своей квартире в Берлине. В полиции сообщили, что смерть модели не была насильственной.
4 февраля Боатенг объявил расставании с Ленхардт после того, как девушка разбила его машину. Напоследок немецкий футболист обвинил бывшую пассию в шантаже и назвал её причиной ссор со своей семьёй. Касия Ленхардт в ответ обвинила 32-летнего немецкого футболиста во лжи и регулярных изменах.
Жером Боатенг обвинил бывшую девушку в шантаже. Она разбила его машину
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