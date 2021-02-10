Экс-защитник «Зенита» отказался от предложения «Ньюэллс Олд Бойз»

Бывший защитник «Зенита» Эсекьель Гарай рассчитывает продолжить карьеру в европейском клубе, сообщает TyC Sports.
По информации источника, интерес к 34-летнему аргентинскому футболисту ранее проявил «Ньюэллс Олд Бойз». Сообщается, что Гарай поблагодарил клуб за интерес, однако отметил, что по личным причинам хочет продолжить профессиональную карьеру в Европе.
Напомним, летом 2020 года Гарай покинул «Валенсию» и с тех пор является свободным агентом. В ноябре прошлого года сообщалось, что «Ливерпуль» отказался заключать контракт с защитником.
До перехода в «Валенсию» Гарай выступал за «Зенит». Сумма трансфера составила € 20 млн. В прошлом сезоне защитник принял участие в 17 матчах чемпионата Испании (все — в основном составе), в которых результативными действиями не отметился и получил две жёлтые карточки.
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