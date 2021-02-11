Генеральный директор «Рубина»: думаю, проблему «Тамбова» решим всем миром

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов поделился мнением о ситуации в «Тамбове».
5 февраля стало известно, что «Тамбов» подал иск о банкротстве. Впоследствии в клубе допустили, что могут отозвать его. Накануне сообщалось, что арбитражный суд оставил без движения заявление тамбовчан.
«Во-первых, нужно сохранить целостность соревнований. Если мы хотим создать какой-то продукт и продавать его, мы не можем допускать такие имиджевые риски. Если «Тамбов» сейчас закроется, мы ещё лет пять будем вспоминать эту историю; будут ребята ходить, требовать свои деньги. Ведь приходил в команду губернатор Никитин и что-то обещал: «Ребята, всё будет хорошо». И не дал денег. А о власти-то судят по её представителям. Если дал какие-то обещания, то будь любезен их сдержать. Футболисты – это те же самые граждане. РФС, РПЛ не могут их просто бросить. Кто их ещё защитит? Конечно мы.
А во-вторых, спортивный принцип достижения результата тоже необходимо соблюсти. Мы, например, потеряли два очка с «Тамбовом», а Иванов с «Уралом» — четыре, две ничьи сыграли. Если команды, которым автоматом дадут по три очка, достигнут каких-то мест, это неминуемо вызовет вопросы. Мы сейчас этой проблемой активно занимаемся. Думаю, всем миром её решим", — сказал Сайманов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
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