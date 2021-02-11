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«Плакать не буду, оставлю это Неймару». Главный тренер «Кана» — о поражении в матче с «ПСЖ

«Плакать не буду, оставлю это Неймару». Главный тренер «Кана» — о поражении в матче с «ПСЖ
Футбол / Франция 0

Главный тренер «Кана» Паскаль Дюпра после поражения в матче 1/32 Кубка Франции с «Пари Сен-Жермен» отметил, что плакать из-за результата матча не будет. Встреча прошла в Кане на стадионе «Мишель д'Орнано» и завершилась победой гостей со счётом 1:0. Победный гол в матче на 49-й минуте забил нападающий Мойзе Кин.

«Плакать не буду, оставлю это Неймару», — приводит слова Дюпра Footmercato.

В этой встрече Неймар получил травму на 56-й минуте в столкновении с защитником «Кана» Йоэлем Армугомом и был заменён.

«ПСЖ» становился обладателем Кубка Франции 13 раз. Парижский клуб является рекордсменом турнира по этому показателю. «Сент-Этьен» в свою очередь с шестью победами занимает второе место по этому показателю.

Неймар получил травму накануне матча «ПСЖ» с «Барселоной» в Лиге чемпионов
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