Японский клуб выкупил Такуму Нисимуру у ЦСКА

Нападающий ЦСКА Такума Нисимура продолжит карьеру на родине, в Японии.



Футболиста выкупил «Вегалта Сендай». Об этом клуб сообщил на своём официальном сайте. В ближайшее время Такума подпишет контракт. Он уже присоединился к команде. Сумма сделки не разглашается.



«В этом сезоне я также буду выступать за «Вегалта Сендай». Мы нацелены на победы и обязательно добьёмся успеха. Спасибо за поддержку», — сказал Такума.



Нисимура защищал цвета «Вегалта Сендай» с 2015 по лето 2018 года, после чего перешёл в ЦСКА. Сумма трансфера составила € 1 млн. В составе «армейцев» Такума не закрепился и ушёл в аренду в «Портимоненсе». В прошлом году он вновь отправился в «Вегалта Сендай», тоже на правах аренды.



В прошлом сезоне 24-летний форвард принял участие в 20 матчах чемпионата Японии и забил 3 гола (1 — с пенальти).

Нисимура: всегда хотел остаться в ЦСКА. Конкуренция серьёзная, но я буду к ней готов