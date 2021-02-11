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Футболисты «Порту» и «Браги» толкали машину скорой помощи, заглохшую на поле. Видео

Комичный инцидент произошёл во время полуфинального матча Кубка Португалии, в котором играли «Брага» и «Порту» (1:1). На 70-й минуте гости остались в меньшинстве, после того как арбитр встречи показал прямую красную карточку Луису Диасу. Игроку «Браги» потребовалась медицинская помощь, в результате чего на поле выехала скорая помощь. Автомобиль заглох, поэтому футболистам пришлось толкать её, чтобы транспортное средство смогло покинуть поле.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Ролик можно посмотреть в «твиттере» RouteOneFootball.

Ответная полуфинальная встреча Кубка Португалии между «Порту» и «Брагой» пройдёт 3 марта в Порту на стадионе «Драгау».



Действующим победителем турнира является «Порту», который в финале прошлогоднего розыгрыша обыграл «Бенфику».