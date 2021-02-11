Неймар не сыграет с «Барселоной» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Нападающий «ПСЖ» Неймар, получивший травму в матче 1/32 Кубка Франции с «Каном» (1:0), не сыграет в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной», сообщает L’Équipe.
Бразильский игрок получил повреждение приводящей мышцы бедра. Неймар может пропустить и второй матч с «Барселоной», который состоится 10 марта.
Неймар получил повреждение на 56-й минуте встречи с «Каном», после того как против него грубо сыграл защитник «Кана» Йоэль Армугомом. После этого Неймар был заменён. Вместе него на поле вышел французский нападающий Килиан Мбаппе.
Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА «Барселона» — «ПСЖ» состоится 16 февраля на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне. Начало встречи — в 23:00 мск.
Неймар перешёл в «ПСЖ» из «Барселоны» в 2017 году. В нынешнем сезоне бразильский нападающий принял участие в 11 матчах чемпионата Франции, забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи.
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