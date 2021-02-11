Мануэль Нойер: в Катаре «Бавария» хочет установить клубный рекорд
Капитан и вратарь мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер поделился мнением о предстоящем финале клубного чемпионата мира в Катаре, который в следующем году примет ЧМ-2022.
«Победа станет для нас рекордом — «Бавария» уже завоевала пять титулов, и это шанс выиграть шестой трофей в сезоне. Историческое достижение для клуба. Те, кто был в команде в 2013 году, знают, что это особое чувство — сыграть в финале клубного чемпионата мира и победить. Это было здорово, с теплотой вспоминаю то время, когда мы вместе добились успеха», — сказал Нойер «Чемпионату».
Сегодня вечером в финале клубного чемпионата мира на стадионе «Эдьюкейшн Сити» (начало — в 21:00 мск) команда Ханс-Дитера Флика встретится с мексиканцем «Тигресом».
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