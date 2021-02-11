Лисакович получил травму в столкновении с Камано

Нападающий «Локомотива» Виталий Лисакович получил травму в товарищеском матче с «Краснодаром» (4:0).
На 77-й минуте Лисакович и Франсуа Камано столкнулись коленом в колено. Франсуа смог продолжить игру, а Виталий покидал поле на одной ноге и с помощью врачей, которые долго оказывали ему помощь после замены.
«После столкновения в матче с «Краснодаром» у Виталия Лисаковича возник болевой шок, но на данный момент никакой серьёзной травмы не диагностировано, Виталий чувствует себя хорошо», — сообщает пресс-служба «Локомотива».
В товарищеском матче на сборах в Испании «Локомотив» разгромил «Краснодар». Встреча проходила в футбольном центре Марбельи и завершилась со счётом 4:0. На 3-й минуте счёт открыл нападающий «Локомотива» Рифат Жемалетдинов. Лисакович удвоил преимущество «железнодорожников». Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев довёл счёт до разгромного. На 41-й минуте Игнатьев оформил дубль.
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