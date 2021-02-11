Неймар: очень грустно слышать, что я ныряльщик и плакса

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар, получивший повреждение в матче 1/32 Кубка Франции с «Каном» (1:0), высказался о своих травмах.

«Грусть огромна, боль сильна, а слёзы не остановить. Я снова временно оторван от того, что люблю делать больше всего в жизни, — играть в футбол. Иногда я чувствую дискомфорт из-за своего стиля, поскольку я иду в обводку и постоянно получаю по ногам. Не знаю, проблема во мне или в том, что я делаю на поле. Это действительно огорчает меня.



Мне безумно грустно, когда я слышу от игроков, тренеров, комментаторов и чёрт знает кого ещё такие слова: «его на самом деле стоит бить», «ныряльщик», «плакса», «ребёнок», «избалованный» и другие. Если честно, меня это огорчает, и я не знаю, как долго ещё смогу мириться с этим. Я просто хочу испытывать радость от игры в футбол. И ничего больше», – написал Неймар на своей странице в «Инстаграме».