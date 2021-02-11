Американский бизнесмен приобрёл итальянскую «Специю»

Американский предприниматель Роберт Платек стал новым владельцем итальянского футбольного клуба «Специя». Бизнесмен и его семья выкупили большую часть акций у нынешнего владельца «орлят» Габриэле Вольпи. Об этом информирует официальный сайт лигурийского клуба.
СМИ сообщали, что во владении Volpi Group останется всего 10% акций «Специи», остальные 90% прав перейдут компании из США MSD Capital. При этом во владении Габриэле Вольпи останется тренировочная база «Специи», а новый владелец клуба будет арендовать её для занятий команды.
Юридически сделка уже оформлена, но приступить к руководству «Специей» Роберт Платек сможет лишь летом 2021 года. До тех пор клубом будет управлять нынешний владелец.
«Специя», набрав в 21 матче 21 очко, занимает 16-е место в турнирной таблице Серии А. Это первый сезон для «орлят» в элитном итальянском дивизионе.
- 11 февраля 2021
-
22:31
-
22:22
-
22:10
-
21:58
-
21:51
-
21:43
-
21:37
-
21:23
-
21:15
-
21:04
-
20:57
-
20:40
-
20:21
-
20:12
-
19:39
-
19:37
-
19:36
-
19:08
-
19:00
-
18:47
-
18:38
-
18:34
-
18:20
-
18:02
-
18:00
-
17:52
-
17:42
-
17:37
-
17:24
-
17:21
-
17:06
-
16:57
-
16:55
-
16:52
-
16:40