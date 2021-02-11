Американский бизнесмен приобрёл итальянскую «Специю»

Американский предприниматель Роберт Платек стал новым владельцем итальянского футбольного клуба «Специя». Бизнесмен и его семья выкупили большую часть акций у нынешнего владельца «орлят» Габриэле Вольпи. Об этом информирует официальный сайт лигурийского клуба.

СМИ сообщали, что во владении Volpi Group останется всего 10% акций «Специи», остальные 90% прав перейдут компании из США MSD Capital. При этом во владении Габриэле Вольпи останется тренировочная база «Специи», а новый владелец клуба будет арендовать её для занятий команды.

Юридически сделка уже оформлена, но приступить к руководству «Специей» Роберт Платек сможет лишь летом 2021 года. До тех пор клубом будет управлять нынешний владелец.

«Специя», набрав в 21 матче 21 очко, занимает 16-е место в турнирной таблице Серии А. Это первый сезон для «орлят» в элитном итальянском дивизионе.