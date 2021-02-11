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«Уотфорд» подписал экс-защитника «Ньюкасла»

«Уотфорд» подписал экс-защитника «Ньюкасла»
Футбол / Англия 0

Левый защитник Ашраф Лазаар стал игроком «Уотфорда». Стороны подписали контракт до конца нынешнего сезона с возможностью пролонгации ещё на год, информирует официальный сайт «шершней».

29-летний марокканец пополнил стан «Уотфорда» на правах свободного агента. Ранее он выступал за «Ньюкасл Юнайтед», сотрудничество с которым завершилось около недели назад. Transfermarkt оценивает Лазаара в € 350 тыс.

В составе «Ньюкасла» Ашраф провёл 10 матчей. На его счету также 9 встреч за дубль «сорок». До этого он защищал цвета «Шеффилд Уэнсдей», а также итальянских «Варезе», «Палермо», «Козенцы» и «Беневенто». Кроме того, Лазаар сыграл 18 матчей в составе национальной команды Марокко.

Напомним, ранее «Уотфорд» подписал нападающего Митчелла Бергкампа, сына известного в прошлом футболиста Денниса Бергкампа.

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