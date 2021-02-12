Нападающий «Манчестер Юнайтед» оштрафован за использование поддельных документов

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Амад Диалло оштрафован итальянской федерацией футбола за использование поддельных документов.
Как сообщает Sky Sports, два человека — Хамед Мамаду Траоре и Марина Эдвиге Карине Тегер — притворились родителями Диалло и потребовали воссоединения семьи на основе фальшивых свидетельств, подтверждающих семейные отношения. Итальянские законы позволяют иностранцам въехать в страну по процедуре «Воссоединение с семьей». Эта процедура является основанием для выдачи временного (а затем и постоянного) вида на жительство в Италии, а следовательно позволяет иностранцу присоединиться к членам собственной семьи, легально проживающим в Италии, в целях сохранности семейных связей.
Источник сообщает, что 18-летнему футболисту назначен штраф в размере € 48 тыс. в связи с фальшивыми документами, которые были использованы сначала для того, чтобы он мог въехать в Италию, а затем подписать контракт с двумя клубами — молодёжной командой «Бока Барко» и свой первый профессиональный контракт с «Аталантой».
«Манчестер Юнайтед» отказался от комментариев, но руководство манкунианцев уверено, что этот вопрос никак не повлияет на игру Диалло на Туманном Альбионе.
Диалло подписал контракт с «МЮ» до конца июня 2025 года с возможностью продления ещё на один год. «Красные дьяволы» заплатили «Аталанте» за ивуарийца € 25 млн. Ещё € 15 млн клуб из Бергамо может получить в качестве бонусов.
- 12 февраля 2021
-
10:39
-
10:29
-
10:17
-
10:00
-
09:59
-
09:58
-
09:48
-
09:47
-
09:35
-
09:22
-
09:20
-
09:19
-
08:50
-
08:30
-
08:30
-
08:15
-
07:58
-
07:50
-
05:19
-
04:53
-
02:40
-
02:21
-
02:09
-
01:40
-
01:21
-
01:05
-
00:54
-
00:43
-
00:32
-
00:30
-
00:19
-
00:14
-
00:09
- 11 февраля 2021
-
23:48
-
23:41