Нападающий «Манчестер Юнайтед» оштрафован за использование поддельных документов

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Амад Диалло оштрафован итальянской федерацией футбола за использование поддельных документов.



Как сообщает Sky Sports, два человека — Хамед Мамаду Траоре и Марина Эдвиге Карине Тегер — притворились родителями Диалло и потребовали воссоединения семьи на основе фальшивых свидетельств, подтверждающих семейные отношения. Итальянские законы позволяют иностранцам въехать в страну по процедуре «Воссоединение с семьей». Эта процедура является основанием для выдачи временного (а затем и постоянного) вида на жительство в Италии, а следовательно позволяет иностранцу присоединиться к членам собственной семьи, легально проживающим в Италии, в целях сохранности семейных связей.



Источник сообщает, что 18-летнему футболисту назначен штраф в размере € 48 тыс. в связи с фальшивыми документами, которые были использованы сначала для того, чтобы он мог въехать в Италию, а затем подписать контракт с двумя клубами — молодёжной командой «Бока Барко» и свой первый профессиональный контракт с «Аталантой».



«Манчестер Юнайтед» отказался от комментариев, но руководство манкунианцев уверено, что этот вопрос никак не повлияет на игру Диалло на Туманном Альбионе.



Диалло подписал контракт с «МЮ» до конца июня 2025 года с возможностью продления ещё на один год. «Красные дьяволы» заплатили «Аталанте» за ивуарийца € 25 млн. Ещё € 15 млн клуб из Бергамо может получить в качестве бонусов.

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