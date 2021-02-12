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Футболисты «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко и Анджело Огбонна получили травмы в матче с «МЮ»

Футболисты «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко и Анджело Огбонна получили травмы в матче с «МЮ»
Футбол / Англия 0
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Футболисты «Вест Хэм Юнайтед» Анджело Огбонна и Андрей Ярмоленко получили травмы в матче 5-го раунда Кубка Англии с «Манчестер Юнайтед» (0:1 в дополнительное время).

По сообщениям Daily Express, 32-летний итальянец повредил лодыжку в самом начале кубкового матча. На 12-й минуте встречи Огбонна ценой повреждения прервал опасный выход нападающего манкунианцев Антони Марсьяля и выбил мяч за лицевую. 32-летний защитник сразу же попросил помощи медиков и уже через четыре минуты был заменён.

Как сообщает источник, лидер обороны «молотобойцев» из-за травмы пропустит около месяца и не поможет команде в матчах АПЛ с «Шеффилд Юнайтед» (15 февраля), «Тоттенхэм Хотспур» (21 февраля), «Манчестер Сити» (27 февраля), «Лидс Юнайтед» (6 марта) и «Манчестер Юнайтед» (13 марта).

Травма нападающего Андрея Ярмоленко, полученная им на 48-й минуте матча, оказалась менее серьёзной, и его возвращение в строй планируется в течение 2-3 недель.

«Молотобойцы», сыграв 23 матча, набрали 39 очков и занимают 6-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021.

«Манчестер Юнайтед» в овертайме обыграл «Вест Хэм» и вышел в четвертьфинал Кубка Англии
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