Футболисты «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко и Анджело Огбонна получили травмы в матче с «МЮ»

Футболисты «Вест Хэм Юнайтед» Анджело Огбонна и Андрей Ярмоленко получили травмы в матче 5-го раунда Кубка Англии с «Манчестер Юнайтед» (0:1 в дополнительное время).



По сообщениям Daily Express, 32-летний итальянец повредил лодыжку в самом начале кубкового матча. На 12-й минуте встречи Огбонна ценой повреждения прервал опасный выход нападающего манкунианцев Антони Марсьяля и выбил мяч за лицевую. 32-летний защитник сразу же попросил помощи медиков и уже через четыре минуты был заменён.



Как сообщает источник, лидер обороны «молотобойцев» из-за травмы пропустит около месяца и не поможет команде в матчах АПЛ с «Шеффилд Юнайтед» (15 февраля), «Тоттенхэм Хотспур» (21 февраля), «Манчестер Сити» (27 февраля), «Лидс Юнайтед» (6 марта) и «Манчестер Юнайтед» (13 марта).



Травма нападающего Андрея Ярмоленко, полученная им на 48-й минуте матча, оказалась менее серьёзной, и его возвращение в строй планируется в течение 2-3 недель.



«Молотобойцы», сыграв 23 матча, набрали 39 очков и занимают 6-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021.

«Манчестер Юнайтед» в овертайме обыграл «Вест Хэм» и вышел в четвертьфинал Кубка Англии